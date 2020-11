Pattinaggio artistico: Kaori Sakamoto in testa dopo lo short all’NHK Trophy 2020, seconda Higuchi (Di venerdì 27 novembre 2020) Kaori Sakamoto si è portata in testa alla classifica della specialità individuale femminile dopo lo short program, gara inaugurale dell’NHK Trophy 2020, ultimo atto del circuito ISU Grand Prix 2020-2021 di Pattinaggio artistico in fase di svolgimento presso il Towa Pharmaceutical Ractab Dome della Prefettura di Osaka (Giappone). L’atleta nipponica è stata l’unica del lotto a scavallare la soglia dei quaranta punti sul punteggio tecnico, confezionando una performance senza sbavature impreziosita da elementi di qualità e da un Pattinaggio fluido e complesso, dove ha colpito particolarmente per la grande proprietà nell’uso dei fili: maestoso il doppio axel iniziale, caratterizzato da una lunga parabola, ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020)si è portata inalla classifica della specialità individuale femminileloprogram, gara inaugurale dell’NHK, ultimo atto del circuito ISU Grand Prix-2021 diin fase di svolgimento presso il Towa Pharmaceutical Ractab Dome della Prefettura di Osaka (Giappone). L’atleta nipponica è stata l’unica del lotto a scavallare la soglia dei quaranta punti sul punteggio tecnico, confezionando una performance senza sbavature impreziosita da elementi di qualità e da unfluido e complesso, dove ha colpito particolarmente per la grande proprietà nell’uso dei fili: maestoso il doppio axel iniziale, caratterizzato da una lunga parabola, ...

I_am_your_soul_ : @truceforagoner Mi è venuta voglia di iniziare pattinaggio artistico......... Così giusto per .... - bobbiarbore : @e_cce Normalize adorare il pattinaggio artistico, cacchio. - mayaloveslouis_ : no non lo seguo,però amo la ginnastica ritmica, l'ho fatta per 5 anni, e pattinaggio artistico, ho fatto anche quel… - AntigoneCris : Per chi può e interessa su rai sport in diretta da Mosca pattinaggio artistico Gran Prix. - ScRiPtEdzs : @BETTERXVI_ Io che ho fatto otto anni di pattinaggio artistico ???????? -

