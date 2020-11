Ospedale Gemelli, rooming-in per bimba sana nata da mamma positiva (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma – Venerdi’ 20 novembre, ore 12,46: nella sala parto del Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs nasce Elisa. La bimba, nata a termine da parto spontaneo, viene subito portata in stanza dalla mamma Chiara. Un fatto abituale al Gemelli, dove da almeno un decennio si effettua il rooming-in (‘stare insieme in una stanza’), pratica che supera il concetto tradizionale del ‘nido’ perche’ consente alla mamma e al bambino di stare insieme da subito, giorno e notte. Ma nel caso di Elisa, il suo rooming-in ha un che di eccezionale. Perche’ Chiara, la mamma, ha contratto l’infezione da SARS CoV-2 nell’ultimo periodo della gravidanza. Ed e’ la prima volta in assoluto al Gemelli, e la prima volta in un ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma – Venerdi’ 20 novembre, ore 12,46: nella sala parto del Policlinico Universitario A.Irccs nasce Elisa. Laa termine da parto spontaneo, viene subito portata in stanza dallaChiara. Un fatto abituale al, dove da almeno un decennio si effettua il-in (‘stare insieme in una stanza’), pratica che supera il concetto tradizionale del ‘nido’ perche’ consente allae al bambino di stare insieme da subito, giorno e notte. Ma nel caso di Elisa, il suo-in ha un che di eccezionale. Perche’ Chiara, la, ha contratto l’infezione da SARS CoV-2 nell’ultimo periodo della gravidanza. Ed e’ la prima volta in assoluto al, e la prima volta in un ...

