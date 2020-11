“No, questo non lo dovevi dire!”. Mauro Corona torna in tv e fa subito infuriare il conduttore: cosa è successo (Di venerdì 27 novembre 2020) La tocca pianissimo Mauro Corona che rientra in tv a Piazzapulita, su La7, e fa subito arrabbiare Corrado Formigli. “Un colossale, sterminato business di soldi”, dice, parlando di vaccini. Si parla appunto del farmaco anti-Covid e lo scrittore esprime i suoi forti dubbi. “No per non diamo messaggi no-vax”, protesta subito il padrone di casa. “Oh ma si potrà parlare in questi aggetti televisivi o no?”. E continua: “Sono già stato massacrato…”, replica stizzito Corona, facendo riferimento alla censura subita a Cartabianca su Rai 3, per ben altri motivi (è stato cacciato per aver insultato in diretta Bianca Berlinguer dicendole “stai zitta gallina”). “Vorrei vedere chiaro prima di farmi il vaccino, lo farò fare prima a chi ha davvero bisogno. Io non sono contro i vaccini, ma vorrei capire. Sono montanaro ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 27 novembre 2020) La tocca pianissimoche rientra in tv a Piazzapulita, su La7, e faarrabbiare Corrado Formigli. “Un colossale, sterminato business di soldi”, dice, parlando di vaccini. Si parla appunto del farmaco anti-Covid e lo scrittore esprime i suoi forti dubbi. “No per non diamo messaggi no-vax”, protestail padrone di casa. “Oh ma si potrà parlare in questi aggetti televisivi o no?”. E continua: “Sono già stato massacrato…”, replica stizzito, facendo riferimento alla censura subita a Cartabianca su Rai 3, per ben altri motivi (è stato cacciato per aver insultato in diretta Bianca Berlinguer dicendole “stai zitta gallina”). “Vorrei vedere chiaro prima di farmi il vaccino, lo farò fare prima a chi ha davvero bisogno. Io non sono contro i vaccini, ma vorrei capire. Sono montanaro ...

