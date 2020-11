Natale, cenone in sei e tutti tracciabili: niente deroghe. La stretta del Cts (Di venerdì 27 novembre 2020) cenone di Natale (e di Capodanno) massimo in sei e soprattutto, con tracciamento dei presenti, specie per quelli che potrebbero nei giorni precedenti, aver avuto contatti con potenziali positivi. E... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 27 novembre 2020)di(e di Capodanno) massimo in sei e soprattutto, con tracciamento dei presenti, specie per quelli che potrebbero nei giorni precedenti, aver avuto contatti con potenziali positivi. E...

lucianonobili : “Prima di discutere sul cenone di Natale possiamo dire che riapriamo i licei? Siamo l’unico dei grandi Paesi europe… - La7tv : #piazzapulita Calabresi: 'Durante il terremoto di Arquata del Tronto morirono 300 persone e fu una tragedia naziona… - NicolaPorro : Quelli che non vogliono il presepe, che sostituiscono Gesù con “Perù” e i canti natalizi con quelli africani, quest… - AndreaMarano11 : il manifesto Sabato 28 novembre Lombardia,Piemonte e Calabria passano da zona rossa ad arancione Sicilia e Liguria… - infoitinterno : Feste di Natale, Cts categorico; no a deroghe per cenone, massimo in 6 a tavola -