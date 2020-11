Napoli, Mauro su Maradona: «Come Diego non c’è nessuno» (Di venerdì 27 novembre 2020) Massimo Mauro, ex compagno al Napoli di Maradona, ricorda il ‘Pibe de Oro’ scomparso mercoledì all’età di 60 anni Sono tanti i ricordi e le testimonianze in questi giorni dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona. A ricordarlo è anche Massimo Mauro, suo ex compagno di squadra al Napoli. «Il Maradona che incontrai era già un uomo in difficoltà, ma ne è valsa la pena: assieme a lui ho passato momenti straordinari sia in campo che fuori, da compagni e da veri amici. Come Diego non c’è nessuno. Zico, Platini, erano straordinari ma Diego aveva una generosità strabordante, un’umiltà incredibile, mai una parola fuori luogo». LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU JUVENTUSNEWS24.COM Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Massimo, ex compagno aldi, ricorda il ‘Pibe de Oro’ scomparso mercoledì all’età di 60 anni Sono tanti i ricordi e le testimonianze in questi giorni dopo la scomparsa diArmando. A ricordarlo è anche Massimo, suo ex compagno di squadra al. «Ilche incontrai era già un uomo in difficoltà, ma ne è valsa la pena: assieme a lui ho passato momenti straordinari sia in campo che fuori, da compagni e da veri amici.non c’è. Zico, Platini, erano straordinari maaveva una generosità strabordante, un’umiltà incredibile, mai una parola fuori luogo». LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU JUVENTUSNEWS24.COM Leggi su ...

