Maradona, folla e zero controlli allo stadio. La Prefettura: 'Presto provvedimenti' (Di sabato 28 novembre 2020) Eppure vedendo gli assembramenti fuori dallo stadio di Napoli per omaggiare la memoria di Maradona non leggo dichiarazioni a riguardo del premier Conte e del ministro Speranza'. Il leghista ne ha ... Leggi su ilmattino (Di sabato 28 novembre 2020) Eppure vedendo gli assembramenti fuori ddi Napoli per omaggiare la memoria dinon leggo dichiarazioni a riguardo del premier Conte e del ministro Speranza'. Il leghista ne ha ...

TgLa7 : Scontri tra polizia e folla alla camera ardente di #Maradona. La Polizia usa idranti e proiettili di gomma - Adnkronos : #Maradona, Gismondo: 'Folla a Napoli, sicuri nuovi contagi' - ostemac : RT @saraosalvatore: Vedere la folla a Napoli per commemorare Maradona e pensare che la Campania sia “gialla” fa venire più di un dubbio sul… - fabcal1 : RT @saraosalvatore: Vedere la folla a Napoli per commemorare Maradona e pensare che la Campania sia “gialla” fa venire più di un dubbio sul… - Notiziedi_it : Maradona, folla e zero controlli allo stadio. La Prefettura: «Presto provvedimenti» -