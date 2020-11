GP Bahrain, Fp2: comanda sempre Hamilton, Vettel 12° e Leclerc 14° (Di venerdì 27 novembre 2020) Miglior prestazione per Lewis Hamilton al termine delle Fp2 del GP del Bahrain, con l'inglese a mettersi dietro Max Verstappen e Valtteri Bottas. Fuori dai primi dieci la Ferrari, con Vettel 12° e ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 27 novembre 2020) Miglior prestazione per Lewisal termine delle Fp2 del GP del, con l'inglese a mettersi dietro Max Verstappen e Valtteri Bottas. Fuori dai primi dieci la Ferrari, con12° e ...

