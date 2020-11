GF Vip: Tommaso Zorzi: “Ho finto fino a 18 anni” (Di venerdì 27 novembre 2020) Che cosa avrà di inedito e succulento da raccontare Tommaso Zorzi a “Seconda vita”, il nuovo programma di Discovery? Il concorrente del Grande Fratello Vip si racconta senza filtri… Tommaso Zorzi dal Grande Fratello Vip a “Seconda Vita“, programma in onda in esclusiva su Dplay Plus che porta al centro della scrittura i personaggi. Tra protagonisti del programma, disponibili in binge su Dplay Plus da domenica 29 novembre Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 27 novembre 2020) Che cosa avrà di inedito e succulento da raccontarea “Seconda vita”, il nuovo programma di Discovery? Il concorrente del Grande Fratello Vip si racconta senza filtri…dal Grande Fratello Vip a “Seconda Vita“, programma in onda in esclusiva su Dplay Plus che porta al centro della scrittura i personaggi. Tra protagonisti del programma, disponibili in binge su Dplay Plus da domenica 29 novembre Articolo completo: dal blog SoloDonna

