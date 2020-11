‘Gf Vip 5’, un aereo da parte dei fan di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli manda in crisi Giulia Salemi: ecco cosa è successo! (Di venerdì 27 novembre 2020) La vicinanza tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sta iniziando a preoccupare seriamente i fan di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, che già da diversi giorni hanno notato una certa simpatia tra loro. Dopo la discussione che i due hanno avuto – durante la quale Pierpaolo ha ammesso di non volersi precludere un’eventuale conoscenza con l’influencer – poco fa sui tetti di Cinecittà è passato un aereo indirizzato proprio alla conduttrice e all’ex Velino di Striscia la Notizia. Il messaggio ha destabilizzato soprattutto la Salemi: Non cancellate settanta giorni di emozioni. Giulia be quite. La gieffina è rimasta molto stupita dopo aver letto questa frase. La sua ... Leggi su isaechia (Di venerdì 27 novembre 2020) La vicinanza trasta iniziando a preoccupare seriamente i fan di, che già da diversi giorni hanno notato una certa simpatia tra loro. Dopo la discussione che i due hanno avuto – durante la qualeha ammesso di non volersi precludere un’eventuale conoscenza con l’influencer – poco fa sui tetti di Cinecittà è passato unindirizzato proprio alla conduttrice e all’ex Velino di Striscia la Notizia. Il messaggio ha destabilizzato soprattutto la: Non cancellate settanta giorni di emozioni.be quite. La gieffina è rimasta molto stupita dopo aver letto questa frase. La sua ...

SuperGuidaTV : Intervista esclusiva a Guenda Goria: “Mamma è una combattente e spero che possa proseguire il suo percorso. Per me… - moreno49135037 : @GrandeFratello Rosalinda e la migliore e lei la vera vincitrice del gf vip 2020.. - DebbyTy71 : @Alessan28746674 Filippo nardi quello che entrò al GF2 nip e fece casino per le sigarette poi rifece il gf vip - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, un aereo da parte dei fan di #ElisabettaGregoraci e #PierpaoloPretelli manda in crisi #GiuliaSalemi: ec… - ElisaDiGiacomo : Casa Chi, Paragoni sulla scelta di Zelletta di restare al GF Vip: 'A lui piace vincere' -

