Geotermia, ‘Geogrid’ il progetto Made in Campania sarà sperimentato a Dubai (Di venerdì 27 novembre 2020) Davide Capuano, R&D Specialist di Graded: Il progetto ha suscitato molto interesse durante la presentazione alla Fiera WETEX nell’Ottobre del 2019 e sarà oggetto di sperimentazione a Dubai con la partecipazione di Università locali. Energia geotermica a bassa e media entalpia: il futuro di “Geogrid” si giocherà a breve negli Emirati Arabi. E’ quanto emerso Leggi su 2anews (Di venerdì 27 novembre 2020) Davide Capuano, R&D Specialist di Graded: Ilha suscitato molto interesse durante la presentazione alla Fiera WETEX nell’Ottobre del 2019 eoggetto di sperimentazione acon la partecipazione di Università locali. Energia geotermica a bassa e media entalpia: il futuro di “Geogrid” si giocherà a breve negli Emirati Arabi. E’ quanto emerso

pepparsteve : RT @antonellaautero: #Geotermia, “Geogrid” sarà sperimentato a #Dubai: a breve i primi #test per il progetto made in #Campania @bassairpin… - vito_grassi : RT @GradedSpa: #Geotermia, “Geogrid” sarà sperimentato a #Dubai: a breve i primi #test per il progetto made in #Campania @bassairpinia #… - antonellaautero : RT @GradedSpa: #Geotermia, riflettori puntati a #Futuro Remoto sulle potenzialità di sviluppo del progetto #Geogrid in altri continenti. A… - antonellaautero : #Geotermia, “Geogrid” sarà sperimentato a #Dubai: a breve i primi #test per il progetto made in #Campania… - alexis_tth : RT @GradedSpa: #Geotermia, “Geogrid” sarà sperimentato a #Dubai: a breve i primi #test per il progetto made in #Campania @bassairpinia #… -