Fifa 21 | 5 card Record Breakers nei pack per il Black Friday!

Leggi su imiglioridififa

(Di venerdì 27 novembre 2020) In occasione dell’evento dedicato alFriday di21 EA Sports ha rilasciato nei pacchetti, per un periodo limitato, ossia fino alle 19 di martedì 1°dicembre 5 carte! Mbappé: Giocatore più giovane a segnare 10 gol in Champions League (05/12/2017) David Silva: Giocatore che più rapidamente ha raggiunto le 200 vittorie in Premier L'articolo proviene da FUT Universe.