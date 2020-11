F1, Sebastian Vettel: “La pista non ci favorisce come gli anni scorsi, sulle gomme…” (Di venerdì 27 novembre 2020) Sebastian Vettel chiude in dodicesima posizione il suo venerdì del Gran Premio del Bahrain, terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020. Il tedesco, come ampiamente previsto e preventivabile, ha sofferto con una SF1000 davvero molto lontana dalla competitività sul tracciato di Sakhir. Il gap a livello di potenza rispetto ai migliori è ampio e su una pista con quattro lunghi rettilinei si tratta di un fardello non di poco conto. come se non bastasse, inoltre, la monoposto di Maranello anche sul fronte del passo gara non ha certo brillato, per cui gli scenari non sembrano i più ottimistici in casa Ferrari. “Oggi nella prima sessione avevamo il sole, mentre nella seconda abbiamo girato dopo il tramonto, tuttavia, forse a causa del periodo dell’anno nel quale ci troviamo c’è stata molta meno ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020)chiude in dodicesima posizione il suo venerdì del Gran Premio del Bahrain, terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020. Il tedesco,ampiamente previsto e preventivabile, ha sofferto con una SF1000 davvero molto lontana dalla competitività sul tracciato di Sakhir. Il gap a livello di potenza rispetto ai migliori è ampio e su unacon quattro lunghi rettilinei si tratta di un fardello non di poco conto.se non bastasse, inoltre, la monoposto di Maranello anche sul fronte del passo gara non ha certo brillato, per cui gli scenari non sembrano i più ottimistici in casa Ferrari. “Oggi nella prima sessione avevamo il sole, mentre nella seconda abbiamo girato dopo il tramonto, tuttavia, forse a causa del periodo dell’anno nel quale ci troviamo c’è stata molta meno ...

