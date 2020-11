Elisa Isoardi, il segreto è svelato: “Fatela come me!” (Di venerdì 27 novembre 2020) Elisa Isoardi, amatissima dal pubblico, che la segue in maniera appassionata da quando conduceva La Prova del Cuoco e ora a Ballando con le Stelle, svela un suo segreto Fonte InstagramLa nota conduttrice è diventata ancora più una beniamina del pubblico da quando ha partecipato alla trasmissione condotta da Milly Carlucci ‘Ballando con le stelle‘ soprattutto per la sua amicizia speciale, che molti sperano diventi amore, con Raimondo Todaro. e che in molti sperano amore, con Raimondo Todaro. Il quarto posto che Elisa e Raimondo Todaro hanno guadagnato a Ballando con le stelle dopo un percorso pieno di incidenti (uno stop dovuto a un’appendicectomia e un altro seguito a un infortunio alla caviglia), ha lasciato un po’ di tristezza nei due professionisti che, dietro le quinte del programma, avrebbero ... Leggi su chenews (Di venerdì 27 novembre 2020), amatissima dal pubblico, che la segue in maniera appassionata da quando conduceva La Prova del Cuoco e ora a Ballando con le Stelle, svela un suoFonte InstagramLa nota conduttrice è diventata ancora più una beniamina del pubblico da quando ha partecipato alla trasmissione condotta da Milly Carlucci ‘Ballando con le stelle‘ soprattutto per la sua amicizia speciale, che molti sperano diventi amore, con Raimondo Todaro. e che in molti sperano amore, con Raimondo Todaro. Il quarto posto chee Raimondo Todaro hanno guadagnato a Ballando con le stelle dopo un percorso pieno di incidenti (uno stop dovuto a un’appendicectomia e un altro seguito a un infortunio alla caviglia), ha lasciato un po’ di tristezza nei due professionisti che, dietro le quinte del programma, avrebbero ...

SirDistruggere : L'anno scorso in Rai per la stessa ricorrenza di ieri andò in onda questo. ps Elisa Isoardi in quel caso controllò… - donatellabrusch : Elisa Isoardi a Oggi è un altro giorno, confessioni pazzesche sull'addio a Salvini: 'Non ero pronta, pensavo che la… - _DAGOSPIA_ : LA CONFESSIONE DI ELISA ISOARDI SULLA STORIA CON SALVINI:IL SELFIE A LETTO? ERO ARRABBIATA...… - memole73 : RT @SirDistruggere: L'anno scorso in Rai per la stessa ricorrenza di ieri andò in onda questo. ps Elisa Isoardi in quel caso controllò bene… - vale_porcari : RT @SirDistruggere: L'anno scorso in Rai per la stessa ricorrenza di ieri andò in onda questo. ps Elisa Isoardi in quel caso controllò bene… -