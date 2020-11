Droni e emergenza: il futuro viaggia sulla rete mobile (Di venerdì 27 novembre 2020) Nuove prospettive per la consegna di merci e di servizi critici tramite Droni gestiti da reti mobili. Recenti test di Vodafone ed Ericsson in Germania, hanno dimostrato che è possibile stabilire corridoi aerei sicuri per far volare i Droni sotto copertura di rete mobile. I test hanno utilizzato dati sul traffico di rete per garantire che i percorsi dei Droni evitassero aree con una copertura di rete scarsa o con celle molto congestionate. In questo modo, al drone viene garantita connettività dal punto di partenza fino alla destinazione.La portata dei Droni non connessi alla rete mobile è limitata al campo visivo dell operatore a differenza di quelli connessi che permettono di ampliare il raggio di volo o di consegna, ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 27 novembre 2020) Nuove prospettive per la consegna di merci e di servizi critici tramitegestiti da reti mobili. Recenti test di Vodafone ed Ericsson in Germania, hanno dimostrato che è possibile stabilire corridoi aerei sicuri per far volare isotto copertura di. I test hanno utilizzato dati sul traffico diper garantire che i percorsi deievitassero aree con una copertura discarsa o con celle molto congestionate. In questo modo, al drone viene garantita connettività dal punto di partenza fino alla destinazione.La portata deinon connessi allaè limitata al campo visivo dell operatore a differenza di quelli connessi che permettono di ampliare il raggio di volo o di consegna, ...

Affaritaliani : Droni e emergenza: il futuro viaggia sulla rete mobile - Mondo3 : La consegna di merci e di servizi critici tramite droni gestiti da reti mobili compie un passo in avanti a seguito… - GiorgioPStream : Droni a prova di emergenza: Vodafone e Ericsson testano i 'corridoi mobili' sicuri - CorCom - mondomobileweb : Vodafone ed Ericsson, sperimentazioni sui droni: volo in situazioni di emergenza su rete mobile - BerlinoCP : La Germania sfrutta la tecnologia dei droni per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Le prime consegne di test Covid… -

Ultime Notizie dalla rete : Droni emergenza Droni e emergenza: il futuro viaggia sulla rete mobile Tiscali.it Droni e emergenza: il futuro viaggia sulla rete mobile

Milano, 27 nov. (askanews) - Nuove prospettive per la consegna di merci e di servizi critici tramite droni gestiti da reti mobili. Recenti test ...

Richiesta di una commissione Terra dei Fuochi dal WWF ai consiglieri della Regione Campania

NAPOLI – Lo scorso 23 novembre Dal WWF Italia è stata inviata a tutti consiglieri della Regione Campania una lettera per chiedere attenzione alla problematica relativa alla Terra Dei Fuochi e l’istitu ...

Milano, 27 nov. (askanews) - Nuove prospettive per la consegna di merci e di servizi critici tramite droni gestiti da reti mobili. Recenti test ...NAPOLI – Lo scorso 23 novembre Dal WWF Italia è stata inviata a tutti consiglieri della Regione Campania una lettera per chiedere attenzione alla problematica relativa alla Terra Dei Fuochi e l’istitu ...