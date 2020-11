Così Matano ha deciso che gli assembramenti a Napoli per Maradona non dovevano essere trasmessi (Di venerdì 27 novembre 2020) Nella giornata di ieri si è verificata quella che potremmo definire una contraddizione insanabile: l’amore di un popolo nei confronti di un personaggio storico che ha contribuito a rendere grande la città di Napoli e la situazione di emergenza planetaria causata dalla pandemia di coronavirus. La Vita in diretta aveva deciso di documentare il ricordo della città per Maradona, entrando nelle piazze e davanti allo stadio San Paolo. Tuttavia Matano ferma Napoli e il collegamento della sua inviata quando vede che, davanti alla telecamera, c’erano decine di ragazzi ammassati, alcuni con la mascherina abbassata. LEGGI ANCHE > La deriva social: i becchini che postano foto con il corpo di Maradona Matano ferma Napoli e il collegamento con la città «Scusa ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 27 novembre 2020) Nella giornata di ieri si è verificata quella che potremmo definire una contraddizione insanabile: l’amore di un popolo nei confronti di un personaggio storico che ha contribuito a rendere grande la città die la situazione di emergenza planetaria causata dalla pandemia di coronavirus. La Vita in diretta avevadi documentare il ricordo della città per, entrando nelle piazze e davanti allo stadio San Paolo. Tuttaviafermae il collegamento della sua inviata quando vede che, davanti alla telecamera, c’erano decine di ragazzi ammassati, alcuni con la mascherina abbassata. LEGGI ANCHE > La deriva social: i becchini che postano foto con il corpo difermae il collegamento con la città «Scusa ...

Harjeet_Insan_ : RT @AlteaFerrari: Bravissimo e molto professionale il c conduttore Matano??????che toglie la linea a Napoli. Vicinanza al grandissimo dolore… - giornalettismo : Ieri, a Napoli, l'istinto ha prevalso sui dpcm e sulle ordinanze regionali. Tanti assembramenti per ricordare… - DavanzoEmilia : RT @AlteaFerrari: Bravissimo e molto professionale il c conduttore Matano??????che toglie la linea a Napoli. Vicinanza al grandissimo dolore… - bellalilli16 : RT @AlteaFerrari: Bravissimo e molto professionale il c conduttore Matano??????che toglie la linea a Napoli. Vicinanza al grandissimo dolore… - Goodhand59 : @ilmessaggeroit Si sapeva che sarebbe stato così ! Allora perché hanno mandato gli inviati e fatto il collegamento?… -

