Chievo – Lecce | le conferenze pre partita

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 27 novembre 2020)è una delle partite della nona giornata del campionato di Serie B. La gara prevista per questa sera alle ore 21.00 allo stadio Bentegodi, è molto importante per entrambe le squadre. Sia i padroni di casa che gli ospiti puntano infatti alla vittoria per cercare di scalare sempre di più la classifica. I due allenatori si sono espressi nelle rispettivestampa alla vigilia del match., quali le impressioni di Aglietti? Alfredo Aglietti ha presentato lacontro ildurante la conferenza stampa. L’allenatore ha dichiarato che la gara non sarà affatto semplice ma che comunque il suoe i giallorossi si affronteranno ad armi pari. In questo momento la squadra veneta si trova al quinto posto con ...