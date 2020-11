Boxe | Michael Magnesi | “Punto ancora più in alto | è una cintura di passaggio”

Leggi su oasport

(Di sabato 28 novembre 2020)si è laureato campione del mondo IBO della categoria Super Piuma. A Fondi (LT) il pugile di Cave ha letteralmente surclassato il ruandese, naturalizzato svizzero, Patrick Kinigamazi, imponendosi per KO tecnico alla quinta ripresa. L’avversario, dopo essere finito al tappeto già nel corso della terza ripresa, è stato letteralmente tramortito da un gancio destro poderoso, che ha obbligato l’arbitro ad interrompere prematuramente la contesa. Il nativo di Palestrina ha incassato la vittoria n.18 in carriera in altrettanti incontri da professionista, la decima prima del limite. E’ diventato inoltre il 36° italiano a laurearsi campione del mondo nella: l’ultimo a riuscirci fu Giovanni De Carolis nel 2016 tra i Super Medi. “E’ un’esplosione di sensazioni, è un sogno da bambino“, le prime parole a caldo del neo-iridato. ...