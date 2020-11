X Factor 2020 quinto live | N A I P canta “Storia d’amore” di Adriano Celentano

Leggi su dituttounpop

(Di giovedì 26 novembre 2020) X: N.A.I.Pdinella prima manche. Il video dell’esibizione nella puntata di giovedì 26 novembre. Giovedì 26 novembreè andato in onda ildella nuova edizione di X, che ha cambiato nuovamente le carte in tavola, proponendo due manche. Nella prima tornano le esibizioni con l’orchestra, con dei brani suonati, un must ormai di ogni edizione. Nella seconda invece vale il liberi tutti, e la maggior parte deinti si esibirà con un nuovo inedito. Nella prima manche si è appena esibito N.A.I.P. che...