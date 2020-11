Trump concede grazia a Flynn, ex consigliere coinvolto nel Russiagate. Media: “Ora anche a Bannon, Manafort, Gates e Papadopoulos” (Di giovedì 26 novembre 2020) Prima di lasciare la Casa Bianca, Donald Trump ha intenzione di concedere la grazia in blocco ai suoi ex collaboratori rimasti coinvolti e condannati per il Russiagate. Nella serata di ieri è arrivata l’ufficialità della grazia al generale Michael Flynn, suo ex consigliere per la Sicurezza Nazionale vittima, a suo dire, di una “caccia alle streghe”. “È mio grande onore annunciare che al generale Michael Flynn è stato garantita la grazia completa – ha scritto il tycoon su Twitter – Congratulazioni a lui e alla sua meravigliosa famiglia, ora so che avrete un Giorno del Ringraziamento davvero fantastico!”. Ma secondo i Media Usa, ci sono altri ex collaboratori di Trump che potrebbero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Prima di lasciare la Casa Bianca, Donaldha intenzione dire lain blocco ai suoi ex collaboratori rimasti coinvolti e condannati per il. Nella serata di ieri è arrivata l’ufficialità dellaal generale Michael, suo exper la Sicurezza Nazionale vittima, a suo dire, di una “caccia alle streghe”. “È mio grande onore annunciare che al generale Michaelè stato garantita lacompleta – ha scritto il tycoon su Twitter – Congratulazioni a lui e alla sua meravigliosa famiglia, ora so che avrete un Giorno del Rinmento davvero fantastico!”. Ma secondo iUsa, ci sono altri ex collaboratori diche potrebbero ...

ItaliaOggi : Trump concede la grazia all'ex consigliere per la Sicurezza Nazionale Flynn - Riccardo72R : Il REPUBBLICANO Schiff sulla grazia di Flynn: 'È un colpo mortale alla nostra sicurezza nazionale... allo Stato di… - ansa_tecnologia : Trump concede altri 7 giorni per vendita TikTok. E' quanto emerge da documenti depositati in tribunale, citati dai… - PivaEdoardo : Picio ttogliti dai COGLIONI e pensa alle tue corna Trump concede altri 7 giorni per vendita TikTok - Tlc - fisco24_info : Trump concede altri 7 giorni per vendita TikTok: E' quanto emerge da documenti depositati in tribunale, citati dai… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump concede Usa, Trump cede. Inizia la transizione dei poteri Rai News Trump ha concesso la grazia a Michael Flynn

Dopo l’intervento del giudice federale, Trump – che non non ha ancora ammesso la sconfitta alle elezioni presidenziali del tre novembre – ha deciso di intervenire direttamente e concedere la grazia a ...

Alla fine Trump ha graziato Michael Flynn, il prossimo sarà Bannon?

L'amnistia al suo ex-consigliere, condannato durante il Russiagate, potrebbe essere la prima di una lunga serie ...

Dopo l’intervento del giudice federale, Trump – che non non ha ancora ammesso la sconfitta alle elezioni presidenziali del tre novembre – ha deciso di intervenire direttamente e concedere la grazia a ...L'amnistia al suo ex-consigliere, condannato durante il Russiagate, potrebbe essere la prima di una lunga serie ...