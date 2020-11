Tel Aviv – Villareal: 1-1 fra tensioni e nervosismi (Di giovedì 26 novembre 2020) Tel Aviv – Villareal è terminata 1-1, le squadre portano quindi a casa un punto ciascuno che permette loro di rimanere rispettivamente al secondo e al primo posto. In questo quarto turno della fase a gironi di Europa League, le due formazioni hanno dato prova di essere le più forti del Gruppo I. Com’è andata Tel Aviv – Villareal? PRIMO TEMPO: Comincia puntualmente la sfida fra Tel Aviv e Villareal che lottano per tre punti importanti per le loro classifiche. Nella prima fase di gioco le due squadre si studiano, cercano gli spazi giusti per invadere le metà campo avversarie. I ritmi di gioco sono abbastanza bassi, le due formazioni finora non si sono dimostrate pericolose nei confronti degli avversari. Al 36esimo minuto Dor Peretz del Tel Aviv tenta la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 26 novembre 2020) Telè terminata 1-1, le squadre portano quindi a casa un punto ciascuno che permette loro di rimanere rispettivamente al secondo e al primo posto. In questo quarto turno della fase a gironi di Europa League, le due formazioni hanno dato prova di essere le più forti del Gruppo I. Com’è andata Tel? PRIMO TEMPO: Comincia puntualmente la sfida fra Telche lottano per tre punti importanti per le loro classifiche. Nella prima fase di gioco le due squadre si studiano, cercano gli spazi giusti per invadere le metà campo avversarie. I ritmi di gioco sono abbastanza bassi, le due formazioni finora non si sono dimostrate pericolose nei confronti degli avversari. Al 36esimo minuto Dor Peretz del Teltenta la ...

