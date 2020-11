Scostamento bilancio, sì della Camera: centrodestra vota con Governo (Di giovedì 26 novembre 2020) (Teleborsa) – Mano tesa tra Governo e opposizioni sullo Scostamento di bilancio. Archiviati mesi di polemiche e frecciatine, è stato accolto l’appello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad una maggior coesione davanti all’emergenza nazionale. Via libera della Camera alla risoluzione di maggioranza con 552 sì: sei gli astenuti e nessun voto contrario, con Fi, Fdi e Lega che hanno deciso di votare, compatti, a favore insieme all’esecutivo. Palla ora al Senato. Il voto del centrodestra sullo Scostamento di bilancio sembra dunque segnare l’inizio di una nuova fase tra esecutivo e opposizioni, inaugurando, in un momento di particolare criticità, una maggiore quanto auspicabile collaborazione tra le diverse ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 26 novembre 2020) (Teleborsa) – Mano tesa trae opposizioni sullodi. Archiviati mesi di polemiche e frecciatine, è stato accolto l’appello del PresidenteRepubblica Sergio Mattarella ad una maggior coesione davanti all’emergenza nazionale. Via liberaalla risoluzione di maggioranza con 552 sì: sei gli astenuti e nessun voto contrario, con Fi, Fdi e Lega che hanno deciso dire, compatti, a favore insieme all’esecutivo. Palla ora al Senato. Il voto delsullodisembra dunque segnare l’inizio di una nuova fase tra esecutivo e opposizioni, inaugurando, in un momento di particolare criticità, una maggiore quanto auspicabile collaborazione tra le diverse ...

