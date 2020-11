Pescatori italiani detenuti in Libia, l’armatore a TPI: “C’è sotto qualcosa di grosso che non ci dicono. Di Maio? Ci ha illuso poi è sparito” (Di giovedì 26 novembre 2020) “Dopo 72 giorni siamo riusciti a sentire i nostri Pescatori in Libia. Ho iniziato io la chiamata con il mio capitano Diego. Sono stremati, stanno bene ma sono esausti, vogliono uscire, vogliono tornare a casa”. A parlare a TPI è Marco Marrone, l’armatore di uno dei due battelli. “L’11 novembre abbiamo vissuto un momento di commozione grazie a quella telefonata. Ma ora siamo precipitati di nuovo nel silenzio”. Sono trascorsi quasi tre mesi da quando i militari del generale Kalifa Haftar hanno sequestrato due pescherecci italiani di Mazara del Vallo e trattenuto 18 Pescatori. La vicenda viene monitorata dalla Farnesina, che dalla sera dell’agguato sta trattando il rilascio degli equipaggi dell’Antartide e del Medinea. I due motopesca sono tuttora ancorati nel porto di Bengasi, mentre i marittimi sono ... Leggi su tpi (Di giovedì 26 novembre 2020) “Dopo 72 giorni siamo riusciti a sentire i nostriin. Ho iniziato io la chiamata con il mio capitano Diego. Sono stremati, stanno bene ma sono esausti, vogliono uscire, vogliono tornare a casa”. A parlare a TPI è Marco Marrone,di uno dei due battelli. “L’11 novembre abbiamo vissuto un momento di commozione grazie a quella telefonata. Ma ora siamo precipitati di nuovo nel silenzio”. Sono trascorsi quasi tre mesi da quando i militari del generale Kalifa Haftar hanno sequestrato due peschereccidi Mazara del Vallo e trattenuto 18. La vicenda viene monitorata dalla Farnesina, che dalla sera dell’agguato sta trattando il rilascio degli equipaggi dell’Antartide e del Medinea. I due motopesca sono tuttora ancorati nel porto di Bengasi, mentre i marittimi sono ...

