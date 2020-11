Ogni Mattina lite furiosa, Adriana Volpe ad Alba Parietti “Ma cosa stai dicendo?” e la Parietti “Come sei banale” (Di giovedì 26 novembre 2020) Adriana Volpe alla conduzione di Ogni Mattina, non sta vivendo un periodo facile, prima la separazione dal marito che, a quanto riportano i giornali di gossip, li sta facendo, entrambi, soffrire molto e poi i continui attacchi alla trasmissione che non decolla. I dati sono sconfortanti ma Adriana Volpe, recentemente è intervenuta chiedendo di dare loro ancora un po’ di tempo per permettere, alla rete che trasmette , che è giovane di arrivare in tutte le zone di Italia cosa che, al momento, non accade. Anche Maurizio Costanzo, tempo fa era intervenuto su questo tema a difesa di Adriana Volpe e aveva chiesto un po’ di tempo perché il pubblico si affezionasse al programma. E poi, qualche giorno fa è stata anche vittima di uno ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 26 novembre 2020)alla conduzione di, non sta vivendo un periodo facile, prima la separazione dal marito che, a quanto riportano i giornali di gossip, li sta facendo, entrambi, soffrire molto e poi i continui attacchi alla trasmissione che non decolla. I dati sono sconfortanti ma, recentemente è intervenuta chiedendo di dare loro ancora un po’ di tempo per permettere, alla rete che trasmette , che è giovane di arrivare in tutte le zone di Italiache, al momento, non accade. Anche Maurizio Costanzo, tempo fa era intervenuto su questo tema a difesa die aveva chiesto un po’ di tempo perché il pubblico si affezionasse al programma. E poi, qualche giorno fa è stata anche vittima di uno ...

