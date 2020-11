Morta Daria Nicolodi | mamma di Asia Argento | il commovente addio di Dario Argento

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 26 novembre 2020) “Riposa in paceadorata“, con queste parole inizia il lungo messaggio scritto sui social dache in questi momenti sta affrontando la dolorosa perdita della madre,. Nata a Firenze nel giugno del 1950, la donna si è spenta oggi all’età di 70 anni.: dall’incontro cona Phenomena Un giorno di dolore pere per tutta la sua famiglia che si stringe per la morte di, ladell’attrice nonché attrice a sua volta, celebre insieme all’ex compagno, il famosissimo regista ...