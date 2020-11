Milan, Calhanoglu verso l’addio: trattativa avanzata con lo United (Di giovedì 26 novembre 2020) Secondo Falk, giornalista della Bild, Calhanoglu potrebbe lasciare il Milan per approdare al Manchester United Il Manchester United insiste e prenota Hakan Calhanoglu. Il fantasista turco non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza la prossima estate con il Milan e le parti sarebbero ancora lontane per un possibile accordo. Secondo Christian Falk la trattativa tra i ‘Red Devils’ e l’entourage di Calhanoglu sarebbe in fase avanzata, come rivelato dal giornalista della Bild in un’intervista a Stretford Paddock. L’ex Bayer Leverkusen sarebbe quindi destinato a lasciare il ‘Diavolo’ e la Serie A per approdare in Premier League stando alle informazioni in possesso da Falk. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Secondo Falk, giornalista della Bild,potrebbe lasciare ilper approdare al ManchesterIl Manchesterinsiste e prenota Hakan. Il fantasista turco non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza la prossima estate con ile le parti sarebbero ancora lontane per un possibile accordo. Secondo Christian Falk latra i ‘Red Devils’ e l’entourage disarebbe in fase, come rivelato dal giornalista della Bild in un’intervista a Stretford Paddock. L’ex Bayer Leverkusen sarebbe quindi destinato a lasciare il ‘Diavolo’ e la Serie A per approdare in Premier League stando alle informazioni in possesso da Falk. Leggi su Calcionews24.com

Milan in Francia per vendicare la sconfitta dell'andata e riprendersi il comando del girone. Non c'è Ibrahimovic infortunato, Pioli (in panchina Bonera causa Covid) sceglie Rebic ...

Arriva l'indiscrezione dal giornale tedesco, secondo cui Calhanoglu sarebbe sempre più indirizzato verso l'Inghilterra.

