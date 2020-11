Maradona, Raffaella Carrà: “Ciao caro amico, ci mancherai” (Di giovedì 26 novembre 2020) Maradona è morto, Raffaella Carrà lo ricorda con un breve e intenso messaggio che sta facendo commuovere tutti. Diego Armando Maradona non era soltanto il calciatore più forte del mondo, almeno per la maggioranza degli esperti, ma aera anche un simbolo. Parliamo di un campione che è nato nel nulla, dal nulla, ed è diventato L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 26 novembre 2020)è morto,lo ricorda con un breve e intenso messaggio che sta facendo commuovere tutti. Diego Armandonon era soltanto il calciatore più forte del mondo, almeno per la maggioranza degli esperti, ma aera anche un simbolo. Parliamo di un campione che è nato nel nulla, dal nulla, ed è diventato L'articolo proviene da Inews.it.

leggoit : Raffaella #Carrà: «#Maradona, amico generoso. Sei sempre vivo nel mio cuore». L'ultimo messaggio per il compleanno - TONETR8 : @raffaella @Candy_Pet Riposare in pace DIEGO ARMANDO MARADONA. Un abbraccio al cielo. Ciau - grazianorossi : “Il più grande genio della storia del #calcio”. Il video di quando #Maradona fu ospite di @raffaella Carrà nel 1998… - inarteziogio : La reazione dell'Italia alla morte di Maradona è la stessa che avrà l'Argentina alla morte di Raffaella Carrà. - roccolaoshi : Raffaella Carrà fa tanti auguri al mitico Maradona per i suoi 60 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona Raffaella Raffaella Carrà, il ricordo per Diego e l’indimenticabile sorpresa a Carramba – VIDEO Yeslife Maradona, Raffaella Carrà: “Ciao caro amico, ci mancherai”

Maradona è morto, Raffaella Carrà lo ricorda con un breve e intenso messaggio che sta facendo commuovere tutti.

Raffaella Carrà: «Maradona, amico generoso. Sei sempre vivo nel mio cuore». L'ultimo messaggio per il compleanno

Maradona secondo Raffaella Carrà: «E' l’uomo che mi ha colpito per la sua generosità. Sarebbero troppo lunghi i racconti dei nostri incontri. L’ultima volta che gli ho mandato un messaggio video è ...

Maradona è morto, Raffaella Carrà lo ricorda con un breve e intenso messaggio che sta facendo commuovere tutti.Maradona secondo Raffaella Carrà: «E' l’uomo che mi ha colpito per la sua generosità. Sarebbero troppo lunghi i racconti dei nostri incontri. L’ultima volta che gli ho mandato un messaggio video è ...