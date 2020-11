Maradona | autopsia conferma causa scomparsa | l’ex medico tuona

Leggi su serieanews

(Di giovedì 26 novembre 2020) L’suhato il decesso per un’insufficienza cardiaca grave madel campione attacca La morte di Diego Armando, avvenuta adi un’insufficienza cardiaca cometo dall’, non ha lasciato indifferente nessuno. “El Pibe de Oro” è stato un campione planetario al quale tutti, in un modo o nell’altro si Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.