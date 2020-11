Lillo Petrolo quasi un mese in ospedale, racconta i tre giorni in terapia intensiva (Di giovedì 26 novembre 2020) Lillo Petrolo ha capito subito che per lui il contagio non era una semplice influenza, subito la febbre alta, a 40, poi sono arrivati gli altri problemi, il tasso virale era molto alto. La sua fortuna è stata quella di andare subito in ospedale. A Storie Italiane Lillo racconta: “Sto recuperando bene ma purtroppo per me il covid si è espresso in modo forte: sono stato 26 giorni in ospedale e l’unica cosa che ho imparato è che l’aggettivo più giusto per questo virus è imprevedibile perché può portarti pochi sintomi e andare via o arrivare alle vie aeree come è successo a me fino all’ospedale”. Lillo Petrolo TRE giorni IN terapia INTESIVA AL MASSIMO DELL’OSSIGENO “Sono arrivato al ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 26 novembre 2020)ha capito subito che per lui il contagio non era una semplice influenza, subito la febbre alta, a 40, poi sono arrivati gli altri problemi, il tasso virale era molto alto. La sua fortuna è stata quella di andare subito in. A Storie Italiane: “Sto recuperando bene ma purtroppo per me il covid si è espresso in modo forte: sono stato 26ine l’unica cosa che ho imparato è che l’aggettivo più giusto per questo virus è imprevedibile perché può portarti pochi sintomi e andare via o arrivare alle vie aeree come è successo a me fino all’”.TREININTESIVA AL MASSIMO DELL’OSSIGENO “Sono arrivato al ...

