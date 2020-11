Le difficoltà per i pazienti ai tempi di Covid-19 (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov. (Adnkronos Salute) - "Oggi il dermatologo ha a disposizione nuove opzioni terapeutiche, come gli anticorpi monoclonali, che possono aiutare a raggiungere e mantenere una remissione delle placche psoriasiache e una pelle quasi o completamente pulita in un'elevata percentuale di pazienti già dopo le prime somministrazioni. Risultati che fino a pochi anni fa erano difficilmente prevedibili". Così Francesco Cusano, presidente dell'Associazione dermatologi ospedalieri italiani (Adoi), durante la conferenza stampa in live streaming 'Psoriasi, un corto per liberare le proprie emozioni', organizzata da AbbVie per presentare il corto 'Da capo' per la campagna internazionale 'Let Me Be Clear'. Il cortometraggio è visibile sul sito www.vicinidipelle.ite sui social. "La terapia della psoriasi ha subito un'evoluzione importantissima negli ultimi 20 anni - ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov. (Adnkronos Salute) - "Oggi il dermatologo ha a disposizione nuove opzioni terapeutiche, come gli anticorpi monoclonali, che possono aiutare a raggiungere e mantenere una remissione delle placche psoriasiache e una pelle quasi o completamente pulita in un'elevata percentuale digià dopo le prime somministrazioni. Risultati che fino a pochi anni fa erano difficilmente prevedibili". Così Francesco Cusano, presidente dell'Associazione dermatologi ospedalieri italiani (Adoi), durante la conferenza stampa in live streaming 'Psoriasi, un corto per liberare le proprie emozioni', organizzata da AbbVie per presentare il corto 'Da capo' per la campagna internazionale 'Let Me Be Clear'. Il cortometraggio è visibile sul sito www.vicinidipelle.ite sui social. "La terapia della psoriasi ha subito un'evoluzione importantissima negli ultimi 20 anni - ha ...

