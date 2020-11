L’amore per il calcio, gli attriti con il padre prima dell’operazione: chi è la seconda figlia di Diego Maradona, Giannina (Di giovedì 26 novembre 2020) Chi è Giannina Maradona, la seconda figlia di Diego Armando Giannina Maradona è la secondogenita di Diego Armando Maradona, il calciatore argentino campione del mondo scomparso a Tigre, in Argentina, il 25 novembre scorso in seguito a un arresto cardiaco. figlia del Pibe de Oro e della sua storica compagna di vita, Claudia Villafañe – con cui Maradona è stato sposato per 19 anni – Giannina Maradona è nata a Buenos Aires il 16 maggio 1989. Chi è Giannina Maradona Come spesso accaduto nella vita di Diego Armando Maradona, diverse vicende di gossip hanno riguardato anche sua figlia ... Leggi su tpi (Di giovedì 26 novembre 2020) Chi è, ladiArmandoè la secondogenita diArmando, il calciatore argentino campione del mondo scomparso a Tigre, in Argentina, il 25 novembre scorso in seguito a un arresto cardiaco.del Pibe de Oro e della sua storica compagna di vita, Claudia Villafañe – con cuiè stato sposato per 19 anni –è nata a Buenos Aires il 16 maggio 1989. Chi èCome spesso accaduto nella vita diArmando, diverse vicende di gossip hanno riguardato anche sua...

