Impianti sciistici: un contributo a fondo perduto a favore dei gestori e un aiuto economico per i comuni (Di giovedì 26 novembre 2020) Impianti sciistici chiusi, gli operatori della Majelletta chiedono protocolli precisi per lavorare 25 novembre 2020 Sono stati ascoltati oggi in Commissione Agricoltura, Sviluppo economico e Attività ... Leggi su chietitoday (Di giovedì 26 novembre 2020)chiusi, gli operatori della Majelletta chiedono protocolli precisi per lavorare 25 novembre 2020 Sono stati ascoltati oggi in Commissione Agricoltura, Sviluppoe Attività ...

matteosalvinimi : Ho sentito Luca Zaia questa sta mattina. Se ci sono protocolli che mettono in sicurezza chi va al bar, al ristorant… - petergomezblog : Impianti sciistici, stop europeo? Dalla Baviera ok alla linea italiana, Austria contraria. Macron: “Impossibile apr… - LegaSalvini : CON IMPIANTI SCIISTICI CHIUSI A RISCHIO IL 70% DELLA STAGIONE - ItaliaaTavola : È ormai un braccio di ferro su come gestire le vacanze di Natale. I Governatori vogliono evitare con impianti sciis… - arquer12 : RT @Adri19510: NON DIMENTICATE DI CHIUDERE I PORTI !!!!!! Dpcm Natale, la richiesta dei governatori: 'Impianti sciistici chiusi? Allora bli… -