"Il Covid non esiste? Provate il mio dolore" (Di giovedì 26 novembre 2020) Massa "Negate il virus ? Abbiate rispetto per chi, come me, ha vissuto un'odissea". A parlare è una donna della Lunigiana che è stata ricoverata perché ha contratto, assieme al padre, il terribile ... Leggi su lanazione (Di giovedì 26 novembre 2020) Massa "Negate il virus ? Abbiate rispetto per chi, come me, ha vissuto un'odissea". A parlare è una donna della Lunigiana che è stata ricoverata perché ha contratto, assieme al padre, il terribile ...

borghi_claudio : Qui stanno tentando di farmi diventare no vax. Ma che cavolo vuol dire 'se un vaccino non basta te ne faccio due'?… - lorepregliasco : Ma davvero qui sopra c'è qualcuno che pensa che 853 morti COVID in un giorno non siano un problema, un dramma? Mah. - matteosalvinimi : Matteo, 29 anni, decide di farsi ricoverare per non lasciare solo lo zio Paolo, affetto da sindrome di Down e in co… - ViselliTania : RT @ChiodiDonatella: IL 'VIROLOGO' #GASSMANN MINACCIA LA #TESSERA SUL #VACCINO #COVID Brutto quando non lavori e non hai meglio da fare ch… - LiveAvanti : @Compagno_Pert @fenice_risorta @Paolo18030138 Andando in giro senza le dovute ragioni ci metti a rischio e se doves… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid non Il Covid non ferma la chirurgia al Poma di Mantova: «Da noi si continua ad operare tutto» La Gazzetta di Mantova La visita a RomaIl ministro francese Le Maire invita l’Italia ad adottare la riforma del Mes

Il titolare del Tesoro del governo Macron oggi incontra Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli e dice che le modifiche al Fondo Salva-Stati, su cui l’Italia aveva messo un veto, faranno sì che chi lo ...

"Il Covid non esiste? Provate il mio dolore"

Il racconto di una donna in Lunigiana che è stata ricoverata in ospedale. Anche il padre è stato contagiato dal Covid ...

Il titolare del Tesoro del governo Macron oggi incontra Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli e dice che le modifiche al Fondo Salva-Stati, su cui l’Italia aveva messo un veto, faranno sì che chi lo ...Il racconto di una donna in Lunigiana che è stata ricoverata in ospedale. Anche il padre è stato contagiato dal Covid ...