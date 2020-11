Covid, calano le terapie intensive: prima volta nella seconda ondata (Di giovedì 26 novembre 2020) Per la prima volta dall'inizio della seconda ondata di coronavirus in Italia calano le terapie intensive. Attualmente sono 3.846 le persone ricoverate in Rianimazione, due in meno di ieri. Si ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 26 novembre 2020) Per ladall'inizio delladi coronavirus in Italiale. Attualmente sono 3.846 le persone ricoverate in Rianimazione, due in meno di ieri. Si ...

Tg3web : 91 femminicidi, uno ogni 3 giorni, nel 2020 calano le donne uccise dalla criminalità ma nel lockdown aumentati deli… - rep_torino : Covid, calano contagiati (2751) e e decessi (sette in meno) [aggiornamento delle 18:09] - lucarango88 : @RegLombardia Calano le terapie intensive e i ricoveri (-8,-118) mentre sono ancora troppo alti i decessi (207). Al… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Covid Sono 29mila i nuovi positivi in 24 ore, superato il milione e mezzo di casi. 822 i morti, per la prima volta nella… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Covid, calano le terapie intensive: prima volta nella seconda ondata #coronavirus -