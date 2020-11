Coronavirus, in Svezia focolaio nella famiglia reale: positivi i principi Carlo Filippo e Sofia (Di giovedì 26 novembre 2020) in Svezia il contagio colpisce anche la famiglia reale. Il principe Carlo Filippo , 41 anni, e la moglie Sofia , 35, sono infatti risultati positivi al tampone dopo aver avvertito, nella giornata di ... Leggi su leggo (Di giovedì 26 novembre 2020) inil contagio colpisce anche la. Il principe, 41 anni, e la moglie, 35, sono infatti risultatial tampone dopo aver avvertito,giornata di ...

Coronavirus, in Svezia il contagio colpisce anche la famiglia reale. Il principe Carlo Filippo, 41 anni, e la moglie Sofia, 35, sono infatti risultati positivi al tampone dopo aver avvertito, ...

