Cluj-Roma 0-2 | decide Veretout | giallorossi qualificati ai sedicesimi

(Di giovedì 26 novembre 2020)si sfidano nel 4° turno della fase a gironi dell’Europa League. Finisce 0-2 per i, che si qualificano aidi finale Finisce 0-2 il match del gruppo A tra, valido per la quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League. Decisivo l’ingresso nella ripresa di, che prima causa l’autorete dei rumeni e poi segna il rigore che chiude il match.aidi finale con due turni di anticipo. La partita Primo tempo privo di grandi occasioni. Tra turnover e infortuni, lagioca con gran parte delle riserve, mentre i rumeni si chiudono a difesa della propria porta. Le uniche fiammate arrivano dal lato di Spinazzola, ma è troppo ...

OfficialASRoma : ?? #ClujRoma sarà la sesta sfida tra le due squadre #UEL - CZampa_official : Cluj-Roma 0-2: commento zampato (video) - iuchman : RT @chuks_nadia: Cluj vs Roma Correct score 0-2 #UEL - RepAsRoma : Cluj-Roma 0-2, Veretout lancia in giallorossi ai sedicesimi - romanewseu : Riviviamo #ClujRoma con i nostri #Highlights ?? #ASRoma #EuropaLeague -

Un pareggio e due vittorie per le italiane in Europa League . Il Milan fallisce la qualificazione e pareggia con il Lille 1-1. Il Napoli batte ...Mentre il Napoli vince contro il Rijeka e fa un primo passo per la qualificazione, la Roma ha raggiunto l'obiettivo con due turni d'anticipo.