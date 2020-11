Carlo Conti in lutto | l’addio commosso arriva via social | “Ciao…”

(Di giovedì 26 novembre 2020) Per fortunaha affrontato con forza e coraggio il Covid, come moltissimi altri colleghi legati al mondo dello spettacolo. Purtroppo il suo recente sollievo è stato bruscamente interrotto a causa di una tristissima notizia, legata alla sua adorata terra d’origine. Il simbolo indiscusso del Tale e quale show nelle ultime ore ha salutato Brunetto Salvini, icona del teatro toscano. “Il teatro fiorentino perde un grande protagonista ed il suo ultimo vero Stenterello”, ha scritto con grande commozionesul suo gettonato profilo Instagram, che conta quasi 400mila follower. La grande platea virtuale si è stretta attorno al suo dispiacere. La scomparsa di Brunetto Salvini è un evento molto doloroso, soprattutto per i palcoscenici toscani di cui era simbolo. Visualizza questo ...

Un triste addio quello che Carlo Conti lancia attraverso i suoi social. Una perdita per lui e per tutto il loro mondo. "Un grande" ...Curioso, versatile e sperimentatore, oltre che attore, autore di commedie in vernacolo e di innumerevoli testi per trasmissioni radio e televisive, Brunetto Salvini ha contribuito a fare uscire il ver ...