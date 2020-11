Bianca Guaccero | chiede scusa | la conduttrice fa un passo indietro

(Di giovedì 26 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Laha deciso dire ufficialmenteai fan dopo un brutto episodio avvenuto nel programma Detto Fatto., volto televisivo molto amato dagli italiani, ha deciso dire pubblicamentesui social per un episodio spiacevole che è capitato nella trasmissione in cui lavora, Detto fatto. In questi ultimi giorni

MarioManca : La gag era evitabile ed è uscita male, ma Bianca Guaccero ha chiesto scusa prendendosi le sue responsabilità. Chied… - stanzaselvaggia : Perché ambire alle passerelle di Prada quando puoi sfilare nel reparto freschi? - HuffPostItalia : 'Siparietto triste. Mi scuso'. Bianca Guaccero rompe il silenzio sul tutorial di 'Detto Fatto' - flamanc24 : RT @MarioManca: La gag era evitabile ed è uscita male, ma Bianca Guaccero ha chiesto scusa prendendosi le sue responsabilità. Chiedere la t… - WandaPardini : RT @radiodeejay: 'Sono una donna, una mamma single... chiedo scusa a tutti' -

Ultime Notizie dalla rete : Bianca Guaccero

Pioggia di critiche per Bianca Guaccero, dopo il tutoria mostrato a Detto Fatto è scoppiata la bufera sui social, la conduttrice ha rotto il silenzio su Ig.Detto Fatto sospeso dalla Rai dopo la bufera sull’imbarazzante tutorial per fare la spesa in modo sensuale. Protagonista, a pole dancer Emily Angelillo che ha mostrato come portare il carello della sp ...