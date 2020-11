Batterio killer e morti sospette | l’ospedale di Eboli diventa un lazzaretto | la denuncia

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 26 novembre 2020) Un vero e proprio sterminio quello che si starebbe verificando aldia causa di unincurabile che ha colonizzato tutto. Arlo N. marito della figlia di un paziente ricoverato presso il nosocomio locale, morto a causa di un’infezione ospedaliera da Acinetobacter baumannii, ilincurabile che avrebbe colonizzato tutto, provocando altre, come avrebbero riferito in via confidenziale alcuni medici del. L’uomo era ricoverato presso il nosocomio didallo scorso 11 agosto, a causa di una frattura che avrebbe provocato una serie di fatture. A causa dell’emergenza coronavirus ai familiari dei ...