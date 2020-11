Arabia Saudita formula 1 | critiche alla new entry

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 26 novembre 2020) Pioggia disull’che dal prossimo anno entrerà a far parte del calendario di1, anche quest’ultimo motivo di discussioni e per molti addiriuttura da cambiare. Quando entrerà nel calendario di1 l’L’entrata del paese arabo nella1 avverrà con una gara notturna a Gedda per passare poi nella struttura che sarà costruita a Quaddiya. Tuttavia, la novità della corsa che costeggerà le rive del Mar Rosso ha suscitato non poche. Sono infatti molte le accuse che ritengono la scelta inappropriata specialmente per quanto riguarda la carenza di diritti umani nel paese. Ledi Amnesty International L’organizzazione internazionale per la difesa ...