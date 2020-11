Addio Maradona | Tyson distrutto | “Eri uno dei miei eroi e un amico”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 26 novembre 2020) Il ritorno sul ring si avvicina per Mike. L'ex campione del mondo dei pesi massimi tornerà a boxare sabato nella notte italiana contro Roy Jones Jr, pluricampione del mondo in diverse categorie di peso tra gli anni ‘90 e il 2000. Tuttavia "Iron Mike" non vivrà la sfida con il cuore leggero. La scomparsa di Diego Armandoha colpito fortemente anche il pugile statunitense. Lo stessoha affidato ai social i suoi pensieri: "La Mano di Dio,, ci ha lasciati. Nell'86' abbiamo vinto entrambi i rispettivi campionati. Ci hanno paragonato spesso. Era uno deie un amico. Lo rispettavo tanto. Ci mancherà molto".embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/Mike/status/1331687387395624961" ITA Sport Press.