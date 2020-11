5 Stelle, Di Battista: “Di Maio è l’unico che mi scrive” (Di giovedì 26 novembre 2020) 5 Stelle, Alessandro Di Battista sempre più solo all’interno del Movimento come raccontano alcuni retroscena pubblicati dal Corriere. La frattura tra Alessandro Di Battista e una parte del Movimento sembra sempre più profonda. E alcuni retroscena pubblicati dal Corriere della Sera raccontano di come il deputato pentastellato abbia lanciato una sorta di ultimatum ai vertici L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 26 novembre 2020) 5, Alessandro Disempre più solo all’interno del Movimento come raccontano alcuni retroscena pubblicati dal Corriere. La frattura tra Alessandro Die una parte del Movimento sembra sempre più profonda. E alcuni retroscena pubblicati dal Corriere della Sera raccontano di come il deputato pentastellato abbia lanciato una sorta di ultimatum ai vertici L'articolo proviene da Inews.it.

Di Battista: «Si tratta di istanze politiche, non personali: io sono stato il più votato tra i delegati ed è corretto che chi mi ha appoggiato ritrovi tra i punti dirimenti anche ciò che io e il mio g ...

Lo scontro tra i Cinque stelle si incattivisce sulla piattaforma Rousseau

La gara di like in casa Cinque stelle. Ormai non ci si stupisce più di nulla: mentre sono ancora ignoti i dati sui voti presi ai ...

