Violenza sulle donne | la Camera di Commercio di Napoli si illumina di rosso

La Camera di Commercio di Napoli si illumina di rosso

La Camera di Commercio di Napoli, "confermando da due anni il suo impegno a sostegno della lotta contro il femminicidio", sarà illuminata di rosso per un'intera settimana. L'iniziativa proseguirà per sette giorni a ridosso della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle donne in programma mercoledi' 25 novembre. "Vogliamo continuare a dare una nostra testimonianza concreta – ha spiegato il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola – per dire no alla Violenza sulle donne. Per un'intera settimana il palazzo di piazza Bovio indossera' le sue ideali scarpe rosse, che richiamano l'iniziativa che il 27 luglio del 2012 lancio' Elina Chauvet.

