Udinese-Fiorentina oggi in tv in chiaro: orario, canale e come vederla in diretta streaming (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il programma di Udinese-Fiorentina, gara valevole per il quarto turno di Coppa Italia 2020/2021. Alla Dacia Arena si sfidano due compagini che stanno vivendo momenti diversi. I padroni di casa, nell’ultimo turno di campionato, hanno ottenuto un’importante vittoria in chiave salvezza contro il Genoa. I toscani, invece, nonostante il cambio in panchina, hanno perso in casa contro il Benevento. L’incontro, previsto oggi mercoledì 25 novembre alle ore 17:30, sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due, oltre che in streaming sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it seguirà la sfida con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto, con cronaca e highlights al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il programma di, gara valevole per il quarto turno di Coppa Italia 2020/2021. Alla Dacia Arena si sfidano due compagini che stanno vivendo momenti diversi. I padroni di casa, nell’ultimo turno di campionato, hanno ottenuto un’importante vittoria in chiave salvezza contro il Genoa. I toscani, invece, nonostante il cambio in panchina, hanno perso in casa contro il Benevento. L’incontro, previstomercoledì 25 novembre alle ore 17:30, sarà trasmesso intv su Rai Due, oltre che insulla piattaforma Rai Play. Sportface.it seguirà la sfida con unascritta aggiornata minuto per minuto, con cronaca e highlights al termine. SportFace.

CalcioNews24 : Udinese, i convocati per la Coppa Italia: tre assenti contro la Fiorentina - AmoFiorentina : Non è il momento di fare turnover..la #Fiorentina deve trovare quadratura e gioco partita dopo partita senza fare… - Fiorentinanews : La probabile formazione dell'#Udinese: #DePaul e #Okaka partono in panchina. In attacco #Pussetto si unisce a… - infoitsport : Udinese-Fiorentina a confronto: pochissimi gol per entrambe. Friulani killer di testa - infoitsport : Coppa Italia, verso Udinese-Fiorentina: suggestione trequartista, chance per Cutrone -