Ti Spazzo in Due: su RealTime arrivano le Paglionico, vere «Boss delle pulizie» (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ti Spazzo in Due - Le Paglionico Dopo la famiglia italo-americana dei Valastro, veri e propri re della pasticceria, e quella made in Campania dei Polese, ineguagliabili organizzatori di cerimonie, un "nuovo clan" è pronto a debuttare in tv. Questa sera alle 21.20 arrivano su RealTime le Paglionico, tre generazioni di donne pugliesi – dalla super nonna alle nipoti – unite in un'impresa di pulizie a gestione familiare che in Ti Spazzo in Due faranno brillare pavimenti e renderanno limpide finestre e fornelli trasformando le case da orrori di sporcizia a capolavori scintillanti di pulito. In ogni puntata le Paglionico saranno contattate dal proprietario di casa per eliminare il nemico numero uno della propria abitazione: lo sporco. Dopo il sopralluogo ...

