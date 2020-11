The Weeknd escluso dai Grammy Awards (e non solo lui) (Di mercoledì 25 novembre 2020) After Hours, l’ultimo album di The Weeknd, non è stato nominato ai Grammy Awards pur essendo tra i principali successi dell’anno. Insufficienza di talento, razzismo, incapacità di innovare o altro ancora? Perché the Weeknd non andrà ai Grammy? Sei volte disco di platino e cinque d’oro, tra i migliori album dell’anno per almeno dieci testate diverse, primo classificato sulla Billboard 200. Ma ad Abel Tesfaye in arte The Weeknd non basta nulla di questo, perché i Grammy Awards – che hanno appena annunciato le nomination per la loro sessantatreesima edizione – hanno escluso dalla gara il suo ultimo album After Hours. Nemmeno una nomination, che sia pop o R&B, per uno degli album più belli dell’anno. La prima controversia a ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 25 novembre 2020) After Hours, l’ultimo album di The, non è stato nominato aipur essendo tra i principali successi dell’anno. Insufficienza di talento, razzismo, incapacità di innovare o altro ancora? Perché thenon andrà ai? Sei volte disco di platino e cinque d’oro, tra i migliori album dell’anno per almeno dieci testate diverse, primo classificato sulla Billboard 200. Ma ad Abel Tesfaye in arte Thenon basta nulla di questo, perché i– che hanno appena annunciato le nomination per la loro sessantatreesima edizione – hannodalla gara il suo ultimo album After Hours. Nemmeno una nomination, che sia pop o R&B, per uno degli album più belli dell’anno. La prima controversia a ...

SuziOzkan : RT @Morbidosamente: Maluma & The Weeknd - Hawái Remix (Official Video) - pewmat : Ah ma quindi voi ascoltate The Weeknd volontariamente e non solo perchè vi capita nello shuffle di spotify gratis o… - smadonning : the weeknd non nominato ai grammys proprio la comica - svnflowerlou : Ma questa c'ha da ridere pure sul tweet di The Weeknd non ho parole, vai a fare la scema un po' più in là dai - SimoInTheAir : RT @Ri_Ghetto: The Weeknd che, pur avendo letteralmente dominato l’anno, si becca zero nomination ai Grammy è il riassunto perfetto del 2020 -