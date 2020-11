Sondaggi Index: Covid, gli effetti sugli italiani, crescono ansia e incertezza (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Covid-19 oltre che un impatto economico ha generato anche un impatto emotivo che interessa la maggioranza degli italiani. In base ai dati raccolti dai Sondaggi Index Research per Piazza Pulita, a novembre è cresciuta al 72,3% la percentuale di persone che guarda al futuro con un misto di incertezza e ansia (era il 57,7% a settembre). Fiducia e speranza? Ridotte ai minimi termini (5,2%). Prevalgono paura e timore (20,9%). La seconda ondata è stata una mazzata per gli italiani. L’81,5% afferma di star peggio rispetto alla prima ondata. I motivi sono tanti. Si va dalla preoccupazione per il lavoro (44,6%) a quella per la salute (44,1%) passando per la sfiducia verso le istituzioni colpevoli di non saper affrontare l’emergenza sanitaria (41,7%). Il 32,8% non riesce ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il-19 oltre che un impatto economico ha generato anche un impatto emotivo che interessa la maggioranza degli. In base ai dati raccolti daiResearch per Piazza Pulita, a novembre è cresciuta al 72,3% la percentuale di persone che guarda al futuro con un misto di(era il 57,7% a settembre). Fiducia e speranza? Ridotte ai minimi termini (5,2%). Prevalgono paura e timore (20,9%). La seconda ondata è stata una mazzata per gli. L’81,5% afferma di star peggio rispetto alla prima ondata. I motivi sono tanti. Si va dalla preoccupazione per il lavoro (44,6%) a quella per la salute (44,1%) passando per la sfiducia verso le istituzioni colpevoli di non saper affrontare l’emergenza sanitaria (41,7%). Il 32,8% non riesce ...

