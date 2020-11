Snam, Alverà: “Net Zero, sfida globale senza precedenti. Noi abilitatori transizione” (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Teleborsa) – Parola d’ordine Net Zero. Questo nell’attuale scenario il target principale della strategia di Snam. “Snam è fortemente impegnata ad azzerare le emissioni e a mantenere una leadership negli Esg– ha affermato l’amministratore delegato della società Marco Alverà nel corso della conferenza stampa sul nuovo piano industriale 2020-24 –. Il mondo sta arrivando a Net Zero, più del 50% delle emissioni sono in Paesi che hanno annunciato o stanno annunciando impegni per arrivare a questo obiettivo. Questo richiederà l’investimento di ingenti quantità di risorse per le infrastrutture: una somma stimata tra i 100 e 150 trilioni di dollari. Si tratta dunque di una sfida senza precedenti. In questo contesto come Snam rimarremo sempre ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Teleborsa) – Parola d’ordine Net. Questo nell’attuale scenario il target principale della strategia di. “è fortemente impegnata ad azzerare le emissioni e a mantenere una leadership negli Esg– ha affermato l’amministratore delegato della società Marconel corso della conferenza stampa sul nuovo piano industriale 2020-24 –. Il mondo sta arrivando a Net, più del 50% delle emissioni sono in Paesi che hanno annunciato o stanno annunciando impegni per arrivare a questo obiettivo. Questo richiederà l’investimento di ingenti quantità di risorse per le infrastrutture: una somma stimata tra i 100 e 150 trilioni di dollari. Si tratta dunque di una. In questo contesto comerimarremo sempre ...

