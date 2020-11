Sampdoria-Genoa: Quagliarella verso il forfait in Coppa Italia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Claudio Ranieri potrebbe dover rinunciare al suo capitano in Sampdoria-Genoa di Coppa Italia. Ecco le condizioni di Quagliarella Fabio Quagliarella potrebbe dover rinunciare alla gara di Coppa Italia. Non una partita come le altre visto che andrà in scena il derby della Lanterna. Ranieri però è in ansia per il suo capitano. Un piccolo fastidio muscolare alla coscia potrebbe tenere Quagliarella in panchina anche in vista della gara di campionato contro il Torino. Secondo Il Secolo XIX, dunque, si va verso il riposo. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Claudio Ranieri potrebbe dover rinunciare al suo capitano indi. Ecco le condizioni diFabiopotrebbe dover rinunciare alla gara di. Non una partita come le altre visto che andrà in scena il derby della Lanterna. Ranieri però è in ansia per il suo capitano. Un piccolo fastidio muscolare alla coscia potrebbe tenerein panchina anche in vista della gara di campionato contro il Torino. Secondo Il Secolo XIX, dunque, si vail riposo. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

scorelawn : SERIE A 2020/11/22 Fiorentina 0 - 1 Benevento Hellas Verona 0 - 2 Sassuolo Internazionale 4 - 2 Torino Napoli 1 -… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Coppa Italia, dove vedere il derby Sampdoria-Genoa: Dove vedere Sampdoria Genoa tv stre… - MaxPettinato : @PhilippoTrapani @capuanogio pure genoa,sampdoria e torino non pagano gli stipendi regolarmente - AnsaLiguria : Calcio: Ferrero, domenica Sampdoria non pervenuta. Giovedì in Coppa Italia col Genoa, Ranieri lancia Verre #ANSA - sportli26181512 : #Genoa, verso il derby: recuperati Pjaca e Rovella: Entrambi tornano a disposizione in vista della gara con la Samp… -