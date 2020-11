Sampdoria Genoa | Maran | «Il derby è fonte di adrenalina»

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Rolandoha parlato in vista deldi Coppa ItaliaRolando, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia deldi Coppa Italia contro la. LEGGI LA CONFERENZA COMPLETA SU SAMP NEWS 24 TIFOSI – «Con i tifosi sarebbe tutta un’altra partita. Sono il carburante per partite come queste. Giocare senza di loro non è la stessa cosa».– «L’attaccamento che c’è a questa maglia è fondamentale. Il tifoso aspetta con ansia una partita di questo calibro, dunque ti trasmette un’diversa rispetto alle agli altri match». Leggi su Calcionews24.com

Sampdoria – Genoa streaming, giovedì 26 novembre alle ore 17.00 in diretta tv. Ecco come vederla in chiaro e le probabili formazioni La Sampdoria affronta il Genoa giovedì 26 novembre alle 17 allo ..."Nella mia carriera non mi era mai capitato di giocare un derby ad eliminazione diretta, è la prima volta. Il derby è comunque derby e come tale va giocato: è una gara extra, per di più in questo caso ...