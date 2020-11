Milan, Ibrahimovic tranquillizza tutti: «Infortunio? Ecco quando torno» (Di mercoledì 25 novembre 2020) Zlatan Ibrahimovic tranquillizza tutti circa il suo Infortunio. Ecco le parole dell’attaccante svedese del Milan sulle sue condizioni fisiche Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic è fondamentale per un Milan da Scudetto. I rossoneri sono al top in Serie A, con 20 punti in 8 giornate e puntano a restare in vetta. Ibrahimovic, intervenuto in esclusiva al giornale svedese Sport Bladet, ha svelato i tempi di recupero dal suo Infortunio: «Non è niente di grave. Solo una o due settimane». LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU MilanNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Zlatancirca il suole parole dell’attaccante svedese delsulle sue condizioni fisiche Il ridi Zlatanè fondamentale per unda Scudetto. I rossoneri sono al top in Serie A, con 20 punti in 8 giornate e puntano a restare in vetta., intervenuto in esclusiva al giornale svedese Sport Bladet, ha svelato i tempi di recupero dal suo: «Non è niente di grave. Solo una o due settimane». LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

